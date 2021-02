Contouring viso tondo | ovale o quadrato | consigli su come farlo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con il. I primi beauty tutorial insegnavano questa tecnica sconosciuta (ora famosissima) che veniva da lontano… Dal volto della protagonista del reality Al passo con i Kardashian. Anche se la prorompente e bellissima Kim ebbe (solo) il merito di democratizzare e svelare una strategia make up giù utilizzata ampiamente nel backstage delle sfilate. Ora anche le meno abili beauty addicted conoscono la fondamenta della tecnica del. E sariprodurla sul proprio volto. Adesso, rispetto ai primi anni di espansione, in un modo più naturale e sofisticato possibile. In linea con l’evoluzione contemporanea del trucco. Anche grazie a sorprendenti fondotinta coprenti (dal finish nude e impalpabile). E a nuovi video tutorial che si svolgono anche su TikTok. @gwmakeup ADD my ...

simonasnob : Giulia all' opera con il contouring...vi prego fermatela , sta così bene con poco trucco. Il viso le diventa troppo duro. #gfvip -

