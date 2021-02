Champions, tutte vittorie in trasferta…tranne una (Di giovedì 25 febbraio 2021) Archiviati gli ottavi di finale di andata di Champions League salta subito all’occhio il “fattore 2”, come segno della schedina. Effettivamente, su 8 partite, ben 7 sono terminate con la vittoria delle squadre in trasferta, le favorite, diciamo, che hanno passato il girone come primi. vittorie anche importanti, in sfide non scontate, come quella del PSG al Camp Nou con il Barcellona, o del Chelsea in casa dell’Atletico Madrid (anche se si giocava a Budapest), oppure la stessa vittoria del Real Madrid a Bergamo sull’Atalanta. Senza dimenticare il netto successo del Bayern Monaco a Roma con la Lazio. Hanno vinto anche il Liverpool in casa del Lipsia, il Manchester City a Mönchengladbach, il Dortmund a Siviglia. Sette vittorie esterne su 8. Unica squadra a non vincere, anzi a perdere, è stata la Juventus, sconfitta 2-1 al Du Dragao con il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Archiviati gli ottavi di finale di andata diLeague salta subito all’occhio il “fattore 2”, come segno della schedina. Effettivamente, su 8 partite, ben 7 sono terminate con la vittoria delle squadre in trasferta, le favorite, diciamo, che hanno passato il girone come primi.anche importanti, in sfide non scontate, come quella del PSG al Camp Nou con il Barcellona, o del Chelsea in casa dell’Atletico Madrid (anche se si giocava a Budapest), oppure la stessa vittoria del Real Madrid a Bergamo sull’Atalanta. Senza dimenticare il netto successo del Bayern Monaco a Roma con la Lazio. Hanno vinto anche il Liverpool in casa del Lipsia, il Manchester City a Mönchengladbach, il Dortmund a Siviglia. Setteesterne su 8. Unica squadra a non vincere, anzi a perdere, è stata la Juventus, sconfitta 2-1 al Du Dragao con il ...

