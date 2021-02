Avanti un altro in prima serata, Bonolis "ribalta" Mediaset. Fonti certe: "Puntata speciale, chi avrà in studio". Ma davvero? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prendete Paolo Bonolis e Luca Laurenti, aggiungeteci Elisabetta Gregoraci e avrete un Avanti un altro esplosivo. Per il ritorno con puntate inedite dell'amatissimo quiz preserale, Mediaset ha preparato uno "speciale Grande Fratello Vip" con tutti i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La Gregoraci, appunto, ma anche Francesco Oppini e mamma Alba Parietti (guest star e protagonista aggiunta della casa di Cinecittà, per così dire), tutti in studio per una delle puntate che andranno in onda in prima serata, a partire da metà marzo. L'indiscrezione è stata rivelata da , secondo cui la Puntata in questione sarebbe già stata registrata. Non poteva mancare ovviamente Tommaso Zorzi, il grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Prendete Paoloe Luca Laurenti, aggiungeteci Elisabetta Gregoraci e avrete ununesplosivo. Per il ritorno con puntate inedite dell'amatissimo quiz preserale,ha preparato uno "Grande Fratello Vip" con tutti i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La Gregoraci, appunto, ma anche Francesco Oppini e mamma Alba Parietti (guest star e protagonista aggiunta della casa di Cinecittà, per così dire), tutti inper una delle puntate che andranno in onda in, a partire da metà marzo. L'indiscrezione è stata rivelata da , secondo cui lain questione sarebbe già stata registrata. Non poteva mancare ovviamente Tommaso Zorzi, il grande ...

