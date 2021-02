Atletica | Zane Weir può rappresentare l’Italia! Via libera per il gettatore del peso da 21 11

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ha ottenuto il viadalla World Athletics per indossare la maglia italiana. Il 25enne di origini sudafricane ha ricevuto l’eleggibilità dal massimo organo dell’mondiale e dunque potràl’Italia a livello internazionale. Ildel, fresco di un ottimo 21.11 metri a Potchefstroom che vale la qualificazione alle Olimpiadi, si allena in Italia con coach Paolo Dal Soglio e col primatista italiano indoor Leonadio Fabbri.è italiano grazie alle radici del nonno materno, triestino. Il ragazzo ha commentato in questo modo ai microfoni della Fidal: “Un sincero grazie a quanti si sono interessati a questa vicenda, non sono mai stato circondato da così tante persone che lavorano duramente e che si sono spese ...

...11 nel peso in Sudafrica, suo Paese d'origine C'è l'ufficialità:Weir ha ottenuto dalla World ...11 nel peso a Potchefstroom, ha ricevuto l'eleggibilità dal massimo organo dell'mondiale e ...

Zane Weir ha ottenuto il via libera dalla World Athletics per indossare la maglia italiana. Il 25enne di origini sudafricane ha ricevuto l'eleggibilità dal massimo organo dell'atletica mondiale e dunq ...È arrivata ora in redazione la notizia ufficiale che Zane Weir è definitivamente italiano e dunque eleggibile per la nazionale. Proprio nei giorni scorsi nel gruppo Facebook di QA si era scatenata una ...