App per l’allenamento a casa | le migliori per un workout completo da soli

Leggi su amica

(Di giovedì 25 febbraio 2021) E il merito è delle app per. Un supporto davvero prezioso durante questo lungo periodo passato lontano dalla palestra. Secondo una ricerca di Urban Sports Club – l’applicazione leader in Europa per l’accesso a oltre 8 mila centri fitness – gli atleti italiani non possono proprio fare a meno delle app per. Circa il 59% degli intervistati, infatti, ha affermato ti utilizzare regolarmente delle app per il fitness. Le preferite? Quelle per monitorare attività e progressi, seguite dalle app per allenarsi acapaci di fornire delle schede. A completareci pensano le buone abitudini. Non importa, infatti, dove si svolge il, purché non manchino mai riscaldamento e stretching. L’unico modo per preparare i ...