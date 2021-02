Torino. Il Comune istituisce un Hub della creatività presso il cortile del Maglio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’ultima giunta è stata approvata, su proposta dell’assessore Giusta, la delibera che istituisce un Hub della creatività presso il cortile del Maglio. Questa scelta si colloca all’interno del percorso del progetto Torino Creativa, così come condiviso dagli altri enti firmatari del protocollo, e risponde alle richieste emerse da parte dei partecipanti e delle partecipanti ai Forum pubblici della creatività giovanile. Raccogliendo queste proposte infatti e a seguito delle elaborazioni progettuali e agli incontri della Cabina di Regia degli enti firmatari del protocollo, la Città si è impegnata all’apertura di un nuovo spazio fisico totalmente dedicato alla creatività. Lo spazio fisico assume una ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’ultima giunta è stata approvata, su proposta dell’assessore Giusta, la delibera cheun Hubildel. Questa scelta si colloca all’interno del percorso del progettoCreativa, così come condiviso dagli altri enti firmatari del protocollo, e risponde alle richieste emerse da parte dei partecipanti e delle partecipanti ai Forum pubblicigiovanile. Raccogliendo queste proposte infatti e a seguito delle elaborazioni progettuali e agli incontriCabina di Regia degli enti firmatari del protocollo, la Città si è impegnata all’apertura di un nuovo spazio fisico totalmente dedicato alla. Lo spazio fisico assume una ...

