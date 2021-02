“Sanremo” | sul palco dell’Ariston arriva un’altra giornalista

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo "Il Fatto Quotidiano" ci sarà anche la storica inviata Rai Giovanna Botteri Nelle ultime ore il "cast" al femminile del Festival diha subito alcune variazioni, a causa della situazione pandemia, infatti, Naomi Campbell non ci sarà. Al suo posto la giovane ed elegante top model italiana (è di Brescia) Vittoria Ceretti che ha sfilato per brand come Prada e Chanel. Come successo l'anno scorso tante saranno le donne che accompagneranno Amadeus in questo Festival Bis. Secondo "Il Fatto Quotidiano.it", ci sarà anche la storica inviata Rai in Cina Giovanna Botteri, che un anno fa fu tra le prime a raccontare l'esplosione della pandemia nel paese asiatico. Secondo quanto riporta il quotidiano non si hanno comunque notizie dettagliate su cosa andrà a fare visto che la sua presenza andrà a "incastrarsi" con le altre co – conduttrici.