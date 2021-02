Regolamento Napoli-Granada, azzurri agli ottavi di finale se…: tutte le combinazioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cammino in salita per il Napoli di Gennaro Gattuso che nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada è andato sotto per due a zero ed è ora chiamato alla rimonta in Italia. Al Maradona l’imperativo sarà ribaltare il risultato senza subire reti, visto che anche un gol incassato rischia di complicare ulteriormente la faccenda. Una vittoria per 2-0 per trascinare il verdetto ai supplementari, un 3-0 per vincere e qualificarsi nei novanta minuti. Diverso il discorso in caso di gol del Granada: con il 3-1 per il Napoli passerebbero gli spagnoli in virtù del gol in trasferta. Servirà insomma una vittoria con almeno tre gol di scarto. Difficile ma non impossibile. Anche perché la voglia di esserci venerdì 26 febbraio al sorteggio di Nyon è tanta. Come è tanta la voglia di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cammino in salita per ildi Gennaro Gattuso che nel match di andata dei sedicesimi didi Europa League contro ilè andato sotto per due a zero ed è ora chiamato alla rimonta in Italia. Al Maradona l’imperativo sarà ribaltare il risultato senza subire reti, visto che anche un gol incassato rischia di complicare ulteriormente la faccenda. Una vittoria per 2-0 per trascinare il verdetto ai supplementari, un 3-0 per vincere e qualificarsi nei novanta minuti. Diverso il discorso in caso di gol del: con il 3-1 per ilpasserebbero gli spagnoli in virtù del gol in trasferta. Servirà insomma una vittoria con almeno tre gol di scarto. Difficile ma non impossibile. Anche perché la voglia di esserci venerdì 26 febbraio al sorteggio di Nyon è tanta. Come è tanta la voglia di ...

MarSte92__ : @supersonico1986 Speriamo, non vorrei altre porcate stile lotito con 3pt a tavolino. Anche se come dici tu ormai il… - supersonico1986 : @MarSte92__ No se la asl dice che non possono giocare penso che le recuperano entrambe. Ormai dopo il precedente Na… - Stregatto1985 : @mirkonicolino Quindi, considerando che il Napoli uscirà e considerando che con noi usano a un altro regolamento, s… - RobertoMaritan4 : @FabRavezzani @Claplaz Da regolamento alla Juventus mancano i 3 punti col Napoli e i 2 con la Lazio. Ma siccome si… - OssimoroJu29ro : @rd19_hts @MaurizioJj Perdonami se faccio l'analisi della tua affermazione: 'non è un rigore eclatante' significa '… -