Real Madrid, la carica di Varane: “Questo club è un modo di essere. Con o senza Sergio Ramos non cambia niente” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cresce l'attesa per Atalanta-Real Madrid.Atalanta-Real Madrid, Júlio Baptista: “Mi piace il calcio della squadra di Gasperini. I Blancos però..”Manca sempre meno all'attesissima gara di Champions League che vedrà messe di fronte la Dea di Gian Piero Gasperini e i Blancos di Zinédine Zidane. Raphaël Varane è stato il protagonista di un incontro virtuale con i media del suo paese in occasione della sua recente firma con il noto marchio Puma. Nelle sue dichiarazioni, raccolte dal portale francese Eurosport, il difensore centrale francese ha affrontato tante tematiche, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con Sergio Ramos dopo un decennio insieme e sulla mentalità che è inevitabile acquisire una volta che si inizia a fare parte di un club ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cresce l'attesa per Atalanta-.Atalanta-, Júlio Baptista: “Mi piace il calcio della squadra di Gasperini. I Blancos però..”Manca sempre meno all'attesissima gara di Champions League che vedrà messe di fronte la Dea di Gian Piero Gasperini e i Blancos di Zinédine Zidane. Raphaëlè stato il protagonista di un incontro virtuale con i media del suo paese in occasione della sua recente firma con il noto marchio Puma. Nelle sue dichiarazioni, raccolte dal portale francese Eurosport, il difensore centrale francese ha affrontato tante tematiche, soffermandosi in particolare sul suo rapporto condopo un decennio insieme e sulla mentalità che è inevitabile acquisire una volta che si inizia a fare parte di un...

