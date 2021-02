Palestre: quando possono riaprire? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La riapertura di Palestre e piscine, e in generale la ripresa delle attività sportive, è uno dei temi su cui il Comitato Tecnico Scientifico ha dato un parere negativo. Ieri durante il vertice con Mario Draghi i membri del CTS hanno spiegato che ci vuole massima prudenza, e che le restrizioni non possono essere allentate. E il parametro per Palestre e piscine sarebbe quello che corrisponde alla valutazione da fascia bianca: La richiesta di un parere sulla ripartenza delle attività sportive era stata presentata al Comitato tecnico scientifico dal ministero dello Sport. E la risposta degli esperti sembra aver gelato, almeno per il momento, le aspettative. Le Palestre e le piscine potranno riaprire soltanto quando il numero dei contagi sarà di 50 persone per centomila abitanti. È un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La riapertura die piscine, e in generale la ripresa delle attività sportive, è uno dei temi su cui il Comitato Tecnico Scientifico ha dato un parere negativo. Ieri durante il vertice con Mario Draghi i membri del CTS hanno spiegato che ci vuole massima prudenza, e che le restrizioni nonessere allentate. E il parametro pere piscine sarebbe quello che corrisponde alla valutazione da fascia bianca: La richiesta di un parere sulla ripartenza delle attività sportive era stata presentata al Comitato tecnico scientifico dal ministero dello Sport. E la risposta degli esperti sembra aver gelato, almeno per il momento, le aspettative. Lee le piscine potrannosoltantoil numero dei contagi sarà di 50 persone per centomila abitanti. È un ...

