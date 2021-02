Paganese-Catania | le ultime su formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il recupero della ventesima giornata del Girone C di Serie C vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Marcello Torre di Pagani,le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. Il momento dellaLa, nonostante una posizione di classifica assai delicata, ha trovato una certa continuità di risultati nellesettimane. L’ultima sfida giocata dalla squadra di Di Napoli è stata la vittoria per 2-0 sulla Turris; nonostante sei sconfitte consecutive tra dicembre e gennaio, i campani hanno ottenuto dieci punti nellequattro partite. Oggi si prospetta certamente uno scontro ostico, anche considerando il blasone dell’avversario e la sua posizione in classifica. Il fattore campo può però ...

Dopo la sconfitta per 5 - 1 contro la Ternana e il pari con tanti rimpianti contro il Bari, ilsi appresta ad affrontare il recupero contro la, in programma alle 14.30. Gli uomini di Raffaele, ancora feriti per aver mancato clamorosamente la vittoria contro il Bari per via di ...Secondo e ultimo incontro in programma oggi sarà quello tra, previsto alle ore 14.30 e valido come recuperi della 20giornata del girone C: per i siciliani dunque un 'ottima ...Sono 22 i calciatori convocati dall’allenatore Raffaele Di Napoli per la sfida di recupero contro il Catania. Saranno assenti Criscuolo, Cernuto, Volpicelli, Di Palma, Mendicino e Bovenzi, oltre allo ..."Catania, stai attento". Sulle colonne di Tuttosport i match di Serie C in programma questo mercoledì. "Oggi due recuperi. I siciliani in casa della Paganese che è in ...