Nel Lazio sono 34.880 gli attualmente positivi, di cui 227 in terapia intensiva (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – sono 34.880 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 32.826 sono in isolamento domiciliare, 1.827 sono ricoverati non in terapia intensiva, 227 sono ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri), 5.814 sono deceduti e 188.051 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita' e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

