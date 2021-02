“Meraviglia anche così” L’attrice | tra le più amate | a sorpresa senza un filo di trucco E non tutti sono riusciti a riconoscerla

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un nome che sta spopolando sul web quello di Salma Hayek. Nelle ultime oredi origini messicane, ormai diventata una vera e propria icona di bellezza, ha stupitocon uno scatto ‘acqua e sapone’. A un primo sguardo appare irriconoscibile: infatti i fan nonsoliti vederla. Oggiha la bellezza di 54 anni portati decisamente bene. Eper molti è ancora più bella. Correva l’anno 1995 quando Salma. all’epoca 28enne, è apparsa sugli schermi cinematografici per la pellicola che l’ha vista indossare i panni di attrice protagonista al fianco di Antonio Banderas. Il film si intitolava Desperado e fu un successo tra i thriller proposti sulla scena hollywoodiana. Di recente ha detto qualcosa sulla scena di sesso che ha girato insieme ...

teatrolafenice : ?? Sebbene qui tutti i giorni anche per noi, sempre e comunque è meraviglia. Tra poco inizia l’ultima prova prima de… - interstellaland : Che meraviglia il titolo del prossimo film di Spider-Man anche se penso sia fake - DaddariosWho : Forse mi piacevano di più quelle della collezione 2020 a cui facevo riferimento sopra, ma meraviglia anche queste?? - BooksPerTe : RT @CIaudiaGiulia: Quasi 100 risposte di grande piacere, con circa centoventi libri, tutti di particolare interesse per taglio; autore; arg… - PRETTYSH4DOW : @MXNLJGHTJEN abbiamo anche altre due fidanzate cioè rosé e lisa quindi la vita è una meraviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Meraviglia anche

Calciomercato.com

... Shahr - i Sokhta, è una. Conservata grazie alla sabbia del deserto salato, uno dei più ...mondo che accolgono i turisti vaccinati I video più visti Il treno del futuro diventerà realtà...... arrivando fino alla bocca dello stomaco, lasciando dietro di sé sensazioni die di ... se si tenta con la giusta convinzione, dare una fugace occhiata dietro le quinte della realtà ,...Probabilmente è l’intervento di chirurgia estetica più effettuato al mondo». Il botox compie 40 anni e non è mai stato così giovane. Tra gli adepti oggi conta un numero significativo di uomini (il 20% ...Delta Green: Impossible Landscapes è un manuale per il gioco di ruolo Delta Green che presenta un’alienante campagna incentrata su Il Re in Giallo.