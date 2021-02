Liceo Rescigno | intesa con Onlus ‘E ti porto in Africa’ | “Aiutiamo studenti Costa d’Avorio”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Alunni e docenti del nostro Istituto sono pronti a sostenere le scuole e glidella”. Rossella De Luca è dirigente scolastico delStatale ‘Bonaventura’ di Roccapiemonte (Salerno). I 980 iscritti sono suddivisi in cinque indirizzi: scientifico, biomedico, scienze applicate, linguistico, scienze umane. L’con l’Associazione Internazionale‘E tiindel presidente Vincenzo Mallamaci, è stata perfezionata dal vice presidente Marco Botta. Appreso della sottoscrizione, i rappresentanti deglihanno chiesto di dare corpo alle nobili intenzioni cristallizzate nell’atto. “E’ bello vedere tale slancio di umanità. I nostri ragazzi, pur soffrendo per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Rescigno

Zazoom Blog

classico al Galluppi di Catanzaro, laurea in Legge a Roma alla Sapienza a 22 anni. Allievo del professor Pietroe, come Draghi, di Federico Caffè, ha svolto una serie incredibile di ...Dopo gli anni delclassico a Catanzaro si era trasferito a Roma. Laureatosi con lode in Giurisprudenza all'Università La Sapienza a 22 anni, è stato allievo di Pietro. Una carriera ...Tutto pronto per la seconda edizione del Safer Internet Day, che si svolgerà in modalità digitale venerdì 5 febbraio alle 10.30. Promossa dalla ...