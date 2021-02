L' epimediologa Levi Schaffer | ' In Israele abbiamo convinto a vaccinarsi i no - vax con l' istituzione di premi'

paola_valori : Tutti tranne i palestinesi L'epimediologa Levi Schaffer: 'In Israele abbiamo convinto a vaccinarsi i no-vax con l'i… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : epimediologa Levi

Globalist.it

La vaccinazione procede spedita in Israele, tanto che potrebbe già concludersi il primo giro di vaccinazioni entro l'estate. L'epidemiologa dell'Università di Gerusalemme FrancescaSchaffer spiega come la campagna di vaccinazione si sia sviluppata senza intoppi: "Per convincere i no - vax a vaccinarsi sono stati anche istituiti dei premi: per esempio nei quartieri ...La vaccinazione procede spedita in Israele, tanto che potrebbe già concludersi il primo giro di vaccinazioni entro l'estate. L'epidemiologa dell'Università di Gerusalemme FrancescaSchaffer spiega come la campagna di vaccinazione si sia sviluppata senza intoppi: "Per convincere i no - vax a vaccinarsi sono stati anche istituiti dei premi: per esempio nei quartieri ...La professoressa parla della situazione vaccini: "A maggio contiamo di aver vaccinato tutti, in estate i richiami" ...