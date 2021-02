Le negligenze dell' Onu sulle morti di Attanasio e Iacovacci

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Abbiamo chiesto all'Onu una relazione dettagliata sull'accaduto emisure di sicurezza prese per la missione del nostro ambasciatore». Nella sua informativa alla Camera sull'assalto avvenuto in Congo e costato la vita all'ambasciatore Lucaed alla sua scorta, il Carabiniere Vittorio, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha di fatto gettato la palla nel campoe Nazioni Unite. Di Maio ha raccontato i momenti'assalto secondo le ricostruzioni fatte dalle autorità congolesi, ricostruzione che ha confermato i mille dubbimisure di sicurezza prese per una missione in un'area ad alto rischio. Il titolarea Farnesina ha infatti confermato che le auto blindate a disposizione'ambasciatore erano rimaste a ...

