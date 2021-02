L’Amore Strappato, ultima puntata in onda mercoledì 24 febbraio su Canale 5 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Amore Strappato, anticipazioni e trama dell’ultima puntata della fiction con Sabrina Ferilli in onda mercoledì 24 febbraio 2021 alle 21:40. mercoledì 24 febbraio 2021 su Canale 5 andrà in onda la fiction “L’Amore Strappato“, come già sapete non si tratta di una novità, ma di una replica di una miniserie composta da tre episodi già andata in onda nel 2019. Diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie si ispira alla storia vera di Angela Lucanto, che nel 1995 da bambina è stata strappata ai suoi genitori per un errore giudiziario. L’appuntamento con la prima puntata è alle 21:40 circa su Canale 5. Per il pubblico ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 febbraio 2021), anticipazioni e trama dell’della fiction con Sabrina Ferilli in242021 alle 21:40.242021 su5 andrà inla fiction ““, come già sapete non si tratta di una novità, ma di una replica di una miniserie composta da tre episodi già andata innel 2019. Diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie si ispira alla storia vera di Angela Lucanto, che nel 1995 da bambina è stata strappata ai suoi genitori per un errore giudiziario. L’appuntamento con la primaè alle 21:40 circa su5. Per il pubblico ...

