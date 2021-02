Jerome Boateng indagato per lesioni sull'ex fidanzata Kasia Lenhardt (Di mercoledì 24 febbraio 2021) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Jerome Boateng è indagato per lesioni personali nei confronti di Kasia Lenhardt , la sua ex fidanzata morta suicida due settimane fa , dopo che i risultati dell'esame ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) MONACO DI BAVIERA (Germania) -perpersonali nei confronti di, la sua exmorta suicida due settimane fa , dopo che i risultati dell'esame ...

