Italia's Got Talent 2021, Keet e More e il Country Folk con Joe Bastianich (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Italia's Got Talent 2021, Keet e More portano sul palco il Country Folk. Joe Bastianich, accomunato dalla passione, sale sul palco Capelloni, grintosi e super Folk. I Keet e More sono tre amici accomunati dalla passione per la musica Country che hanno deciso di portare la loro musica sul palco di Italia's Got Talent. Con una grande grinta, portano un sound deciso e unico nel suo genere, divertente e coinvolgente per tutti i presenti, soprattutto il giudice Joe Bastianich. Accomunato dalla stessa passione, per la musica e per le sonorità Country, decide di scatenarsi e suonare insieme ai tre ragazzi decidendo, per ...

