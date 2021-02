Il principe Filippo si trova in ospedale: "Ha un'infezione" - (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Francesca Rossi Finalmente Buckingham Palace ha rotto il silenzio, lasciando trapelare qualche dettaglio in più sulle cause del ricovero del principe Filippo In questi ultimi giorni l’Inghilterra ha tenuto il fiato sospeso a causa delle condizioni di salute del principe Filippo. Il ricovero improvviso al King Edward’s VII Hospital, lo scorso martedì 16 febbraio, aveva fatto temere per la sorte del quasi centenario duca di Edimburgo. Le uniche notizie trapelate dal Palazzo parlavano di un generico "malore" sottolineando, però, che il marito della sovrana era stato accompagnato in ospedale con l’auto e vi era entrato sulle sue gambe. Nessuna ambulanza, nessun ricovero d’urgenza, insomma. Solo una “precauzione”, hanno chiarito le fonti. nodo 1925918 Il principe consorte ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Francesca Rossi Finalmente Buckingham Palace ha rotto il silenzio, lasciando trapelare qualche dettaglio in più sulle cause del ricovero delIn questi ultimi giorni l’Inghilterra ha tenuto il fiato sospeso a causa delle condizioni di salute del. Il ricovero improvviso al King Edward’s VII Hospital, lo scorso martedì 16 febbraio, aveva fatto temere per la sorte del quasi centenario duca di Edimburgo. Le uniche notizie trapelate dal Palazzo parlavano di un generico "malore" sottolineando, però, che il marito della sovrana era stato accompagnato incon l’auto e vi era entrato sulle sue gambe. Nessuna ambulanza, nessun ricovero d’urgenza, insomma. Solo una “precauzione”, hanno chiarito le fonti. nodo 1925918 Ilconsorte ...

