Governo, nascono i Comitati interministeriali per la transizione ecologica (Cite) e la transizione digitale (Citd). In arrivo il decreto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È in dirittura d’arrivo il provvedimento di riordino dei ministeri con cui il Governo Draghi darà vita al nuovo Ministero per la transizione ecologica, assegnato a Roberto Cingolani, e quello per la transizione digitale affidato al manager Vittorio Colao. Contestualmente nasceranno i due Comitati interministeriali pensati dall’ex capo della Bce per coordinare l’azione dell’esecutivo in vista del Recovery plan. Il Cite, cioè il Comitato per le politiche green, ha il compito di approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, “il Piano per la transizione ecologica”. Obiettivo – si legge nella bozza del provvedimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È in dirittura d’il provvedimento di riordino dei ministeri con cui ilDraghi darà vita al nuovo Ministero per la, assegnato a Roberto Cingolani, e quello per laaffidato al manager Vittorio Colao. Contestualmente nasceranno i duepensati dall’ex capo della Bce per coordinare l’azione dell’esecutivo in vista del Recovery plan. Il, cioè il Comitato per le politiche green, ha il compito di approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del, “il Piano per la”. Obiettivo – si legge nella bozza del provvedimento ...

Governo, nascono i Comitati interministeriali per la transizione ecologica (Cite) e la transizione digitale… Il Fatto Quotidiano Governo: domani Draghi a funerali Stato, poi Consiglio Ue Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Questi gli appuntamenti di domani del presidente del Consiglio Mario Draghi. Alle 9.30 prenderà parte ai Funerali di Stato dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democ ...

Governo: frizioni tra partiti, stallo in Cdm su sottosegretari Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri è sospeso da circa 40 minuti a causa di frizioni tra i partiti sulla lista dei sottosegretari. "Non sta filando lis ...

