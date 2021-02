Gerry Scotti e i problemi di peso: la situazione clinica e il suo segreto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’amatissimo presentatore televisivo Gerry Scotti, ha parlato dei problemi di peso e della sua situazione clinica Gerry Scotti (Instagram)Virginio Scotti, in arte Gerry, è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. È proprio in radio che inizia la sua carriera, nell’emittente “Hinterland Milano 2”. Nel 1982 approda invece a “Radio Deejay”, in seguito alla chiamata da parte di Claudio Cecchetto, dove è rimasto fino al 1988. Sempre negli anni ottanta esordisce sul piccolo schermo. Da allora, fino a tutt’oggi, ha lavorato soltanto per le reti Mediaset, all’interno della quale è ritenuto senza alcuna ombra di dubbio uno dei volti principali. Su questi canali ha condotto una miriade di programmi. Tra ... Leggi su kronic (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’amatissimo presentatore televisivo, ha parlato deidie della sua(Instagram)Virginio, in arte, è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. È proprio in radio che inizia la sua carriera, nell’emittente “Hinterland Milano 2”. Nel 1982 approda invece a “Radio Deejay”, in seguito alla chiamata da parte di Claudio Cecchetto, dove è rimasto fino al 1988. Sempre negli anni ottanta esordisce sul piccolo schermo. Da allora, fino a tutt’oggi, ha lavorato soltanto per le reti Mediaset, all’interno della quale è ritenuto senza alcuna ombra di dubbio uno dei volti principali. Su questi canali ha condotto una miriade di programmi. Tra ...

Menef8unbelpo : RT @darioloc81: Brutto quando ti fanno i complimenti per il reface app sul corpo di Gerry Scotti ma tu non hai reface app - CristinaLilla1 : @pazzipergerry @Gerry_Scotti Non me lo ricordavo ?? e pensare che l'ho sempre seguito e mi divertivo pure - pazzipergerry : Chi si ricorda? @Gerry_Scotti ospite di #alefranz a #BuonaLaPrima 2017.?? - efflorescevnt : @reginaditear senza l'audio non rende gerry scotti ooc dove sei torna - BrambillaLuca : RT @darioloc81: Brutto quando ti fanno i complimenti per il reface app sul corpo di Gerry Scotti ma tu non hai reface app -