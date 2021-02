Germania, arriva il primo via libera a tre tipi di tamponi nasali rapidi fai-da-te (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Istituto federale per i prodotti farmaceutici (Bfarm) della Germania ha “concesso le prime autorizzazioni speciali” ai test antigenici fai da te per la rilevazione del coronavirus. Una notizia attesa, dopo che il ministro della Sanità, Jens Spahn, aveva annunciato la nuova strategia tedesca sui tamponi: a breve i test rapidi saranno disponibili gratuitamente nei centri ad hoc e nelle farmacie, mentre i test fai-da-te si potranno comprare a un euro. Il governo spera così di far aumentare il numero di persone che si controllano, specialmente ora che stanno riaprendo asili nido e scuole in molti Länder. Nel frattempo però aumenta la pressione verso la cancelliera Angela Merkel affinché conceda un allentamento del lockdown e molti sperano che i tamponi diventino una sorta di “patente di libertà” a tempo, per riaprire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Istituto federale per i prodotti farmaceutici (Bfarm) dellaha “concesso le prime autorizzazioni speciali” ai test antigenici fai da te per la rilevazione del coronavirus. Una notizia attesa, dopo che il ministro della Sanità, Jens Spahn, aveva annunciato la nuova strategia tedesca sui: a breve i testsaranno disponibili gratuitamente nei centri ad hoc e nelle farmacie, mentre i test fai-da-te si potranno comprare a un euro. Il governo spera così di far aumentare il numero di persone che si controllano, specialmente ora che stanno riaprendo asili nido e scuole in molti Länder. Nel frattempo però aumenta la pressione verso la cancelliera Angela Merkel affinché conceda un allentamento del lockdown e molti sperano che idiventino una sorta di “patente di libertà” a tempo, per riaprire ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania arriva il test con gargarismo al posto del tampone #Coronavirus - clikservernet : Germania, arriva il primo via libera a tre tipi di tamponi nasali rapidi fai-da-te - DuUfficiale : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania arriva il test con gargarismo al posto del tampone #Coronavirus - Noovyis : (Germania, arriva il primo via libera a tre tipi di tamponi nasali rapidi fai-da-te) Playhitmusic - - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Germania, arriva il primo via libera a tre tipi di tamponi nasali rapidi fai-da-te -