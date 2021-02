Fiorentina, Barone: «Un piacere vedere Ribery e Kokorin. Ecco cosa ci serve» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola e delle condizioni di Kokorin e Ribery. Le sue parole Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club. Kokorin Ribery – «Un piacere vedere che stanno bene e in gruppo. E’ importante per la squadra avere continuità di risultati positivi, fa morale e fa migliorare in classifica, la squadra lo sa». RIELEZIONE GRAVINA – «La Fiorentina ha avuto un ruolo importante, Gabriele ha fatto un ottimo lavoro soprattutto durante il Covid e noi abbiamo votato lui per il suo buon lavoro. Nella riunione con Infantino invece sono stati toccati tre temi. Uno molto importante per il calcio italiano e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Joe, direttore generale della, ha parlato del momento dei viola e delle condizioni di. Le sue parole Joe, direttore generale della, ha parlato ai canali ufficiali del club.– «Unche stanno bene e in gruppo. E’ importante per la squadra avere continuità di risultati positivi, fa morale e fa migliorare in classifica, la squadra lo sa». RIELEZIONE GRAVINA – «Laha avuto un ruolo importante, Gabriele ha fatto un ottimo lavoro soprattutto durante il Covid e noi abbiamo votato lui per il suo buon lavoro. Nella riunione con Infantino invece sono stati toccati tre temi. Uno molto importante per il calcio italiano e ...

