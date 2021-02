Eleonora Boi: “In tribuna una volta il Gallo mi ha mandato un bacio, i miei vicini di posto…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Eleonora Boi si è dedicata sui social al racconto di come sia la vita insieme negli Stati Uniti. Un botta e risposta molto interessante con i suoi follower su usi e costumi, ma anche sulla percezione della pandemia e relative misure di sicurezza adottate.caption id="attachment 113115" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionTante domande per la neomamma Eleonora, anche una sullo status di wag: "Se mi riconoscevano in tribuna quando andavo a vedere il Gallo che giocava? No, nessuno. Però una volta ero nei posti dietro alla sua panchina, mi ha mandato un bacio durante un time out e quelli che erano seduti vicino a me mi hanno fatto 1.000 domande, sono impazziti!"caption id="attachment 113127" align="alignnone" width="435" Instagram/caption Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Boi si è dedicata sui social al racconto di come sia la vita insieme negli Stati Uniti. Un botta e risposta molto interessante con i suoi follower su usi e costumi, ma anche sulla percezione della pandemia e relative misure di sicurezza adottate.caption id="attachment 113115" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionTante domande per la neomamma, anche una sullo status di wag: "Se mi riconoscevano inquando andavo a vedere ilche giocava? No, nessuno. Però unaero nei posti dietro alla sua panchina, mi haundurante un time out e quelli che erano seduti vicino a me mi hanno fatto 1.000 domande, sono impazziti!"caption id="attachment 113127" align="alignnone" width="435" Instagram/caption Golssip.

