Decreto Milleproroghe approvato alla Camera con 322 sì, 2 no e 31 astenuti. Fratelli d’Italia si astiene “per stima verso Draghi” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Camera ha approvato il Decreto Milleproroghe che ora va al Senato, dove dovrà essere convertito entro l’1 marzo. I sì sono stati 322, i no 2, gli astenuti 31. Fratelli d’Italia, pur essendo all’opposizione, si è astenuta: ad annunciarlo è stato il deputato del partito di Giorgia Meloni Paolo Trancassini in occasione della dichiarazione di voto: “Ci asteniamo perché, pur stando all’opposizione, abbiamo profonda stima per il presidente Draghi”. Tra gli emendamenti approvati ci sono la mini-proroga della moratoria delle trivelle, il nuovo rinvio del passaggio al mercato libero dell’energia, più tempo ai sindaci alle prese con la carta per le aree idonee in cui localizzare il deposito nazionale delle scorie nucleari. Retromarcia sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lahailche ora va al Senato, dove dovrà essere convertito entro l’1 marzo. I sì sono stati 322, i no 2, gli31., pur essendo all’opposizione, si è astenuta: ad annunciarlo è stato il deputato del partito di Giorgia Meloni Paolo Trancassini in occasione della dichiarazione di voto: “Ci asteniamo perché, pur stando all’opposizione, abbiamo profondaper il presidente”. Tra gli emendamenti approvati ci sono la mini-proroga della moratoria delle trivelle, il nuovo rinvio del passaggio al mercato libero dell’energia, più tempo ai sindaci alle prese con la carta per le aree idonee in cui localizzare il deposito nazionale delle scorie nucleari. Retromarcia sul ...

Montecitorio : 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa… - Agenzia_Ansa : Il decreto #Milleproroghe riceve l'ok del'aula di Montecitorio per poi passare all'esame del Senato #ANSA - ItaliaViva : La dichiarazione di voto di @emmedibi alla Camera sulla conversione in legge del Decreto Milleproroghe - GianlucaDiPint8 : RT @Montecitorio: 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa all'e… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: 'Nel decreto #milleproroghe è stato tutto confermato, compreso lo svuota carceri di #Bonafede. A me pare una follia. In #Itali… -