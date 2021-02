Covid: vaccini verranno ‘aggiornati’ contro le varianti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La campagna vaccinale prosegue non senza ostacoli, a partire da quello della distribuzione logistica delle dosi per finire contro il rischio di trovarsi ad ‘inseguire’ le varianti del virus se non si raggiunge in tempi rapidi una sufficiente immunità di gregge. AstraZeneca, altro ritardo La Commissione Europea non smentisce che AstraZeneca abbia comunicato l’intenzione di tagliare le consegne di vaccini anti-Covid anche per il secondo trimestre 2021, dimezzandole, come riportato ieri sera da Reuters. “Le discussioni con AstraZeneca sul calendario delle consegne continuano – risponde un portavoce della Commissione alla richiesta di una conferma – la compagnia sta rivedendo il calendario e lo sta consolidando, sulla base di tutti i siti produttivi disponibili, in Europa e fuori. La Commissione si attende che le venga ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La campagna vaccinale prosegue non senza ostacoli, a partire da quello della distribuzione logistica delle dosi per finireil rischio di trovarsi ad ‘inseguire’ ledel virus se non si raggiunge in tempi rapidi una sufficiente immunità di gregge. AstraZeneca, altro ritardo La Commissione Europea non smentisce che AstraZeneca abbia comunicato l’intenzione di tagliare le consegne dianti-anche per il secondo trimestre 2021, dimezzandole, come riportato ieri sera da Reuters. “Le discussioni con AstraZeneca sul calendario delle consegne continuano – risponde un portavoce della Commissione alla richiesta di una conferma – la compagnia sta rivedendo il calendario e lo sta consolidando, sulla base di tutti i siti produttivi disponibili, in Europa e fuori. La Commissione si attende che le venga ...

matteorenzi : Israeliani e inglesi stanno correndo sulle vaccinazioni. E i risultati oggettivamente si vedono. C’è solo un modo p… - HuffPostItalia : I vaccini fanno crollare i ricoveri per Covid in Scozia: -94% con AstraZeneca, -85% con Pfizer - M5S_Camera : Grazie al lavoro delle portavoce e dei portavoce del MoVimento 5 Stelle, si comincia a dare rilevanza al tema della… - Claudia74292316 : RT @Focus_it: #Vaccini anti-covid, la rivincita di una sola dose - iamCARITAS : RT @CaritasRoma: “Stiamo assistendo a deplorevoli tendenze verso una “concorrenza dei #vaccini” e un “nazionalismo dei vaccini” per bloccar… -