Coronavirus: Consulta, spetta allo Stato e non alle regioni determinare misure restrittive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Incostituzionale legge regione Valle d'Aosta che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Incostituzionale legge regione Vd'Aosta che consentedi contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Consulta Coronavirus e classificazione zone, Lavevaz: 'Servono nuovi e più snelli meccanismi' "Ci siamo sentiti a inizio settimana anche con riguarda alla legge 11 (Nda l'impugnativa si è discussa ieri alla Consulta). Appena la Ministra di darà la disponibilità ad un incontro faremo il punto ...

Sinergie per Ferrara ...delle imprese e dall'assessore regionale Paolo Calvano e sancita nei giorni scorsi dalla Consulta ... Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...

Il sondaggio tra gli studenti: ok la didattica a distanza ma troppi compiti e poca sicurezza sui mezzi pubblici SondrioToday Pandemia, dalla Consulta lo stop ai presidenti di Regione Una sentenza delle quali saranno rese note prossimamente le motivazioni accoglie parzialmente il ricorso dello Stato contro la legge della Valle D'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure ...

Vimercate il Parco a Tutto Sport è pronto per essere inaugurato La consulta Vimercate centro e sud ha totalmente finanziato ... Nel rispetto delle normative sanitarie anti-covid 19 non è prevista la presenza di pubblico.

