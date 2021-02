Concorsi ordinari 2020, ecco primi numeri su chi svolgerà la preselettiva. Numeri Friuli Venezia Giulia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Concorso infanzia e primaria D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e concorso ordinario secondaria D.D. 21 aprile 2020, n. 499: l'USR Friuli Venezia ha pubblicato il numero di domande pervenute per classe di concorso (limitamente alle classi di concorso bandite nella regione e gestite nella regione). I dati L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Concorso infanzia e primaria D.D. 21 aprilen. 498 e concorsoo secondaria D.D. 21 aprile, n. 499: l'USRha pubblicato il numero di domande pervenute per classe di concorso (limitamente alle classi di concorso bandite nella regione e gestite nella regione). I dati L'articolo .

orizzontescuola : Pacifico (Anief) all’incontro con il ministro Bianchi: piano straordinario di reclutamento con concorsi ordinari e… - EdizioniAnicia : ?? ????R????Z????N?? ???????????? ?? News del 23 Febbraio. ????? Covid Roma, caso di variante brasiliana: chiusa una scuola… - izzoste : @silvio_garofalo @ferrarailgrasso A me sembra che la barbarie si consumi durante i concorsi a cattedre universitari… - EdizioniAnicia : ?? ????R????Z????N?? ???????????? ?? News del 20 Febbraio. ????? Concorsi scuola ordinari: corsi Anicia Formazione - fillequisiffle : @la_Musona Oddio, io non so bene che dirti, se non di provare a fare tutti i concorsi, ordinari e straordinari, e f… -