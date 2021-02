Champions League | Atalanta stoica ma passa il Real | finisce 0 - 1 Dea in 10 per oltre 70 minuti

OptaPaolo : 16:57 - L'espulsione ricevuta da Remo #Freuler (dopo 16 minuti e 57 secondi) è la più rapida ricevuta da una squadr… - SkySport : ?? GIROUD, ROVESCIATA DA URLO?? ?? Il francese decide la sfida con l'Atletico ??? GLI HL ?? - SkySport : ???ATALANTA-REAL MADRID 0-1 Risultato finale ? ? #Mendy (86') ? ? - Alemilanista86 : RT @sportface2016: #ChampionsLeague, #Juventus unica squadra testa di serie ad aver perso nell'andata degli ottavi: solo vittorie per le al… - brunetti81 : blogsport: A briglia sciolta-Champions League -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Basta un gol per tempo al Manchester City per sbarazzarsi del Borussia Moenchengladbach nell'andata degli ottavi di finale die centrare la 19ª vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Troppa la differenza di qualità in campo, con gli inglesi che vincono 2 - 0 e mettono un'ipoteca sulla qualificazione ...Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha commentato la sconfitta subita incontro il Real Madrid: le sue ...Un gol di Mendy all’85’ condanna l’Atalanta che era stata costretta a difendersi per tutta la partita dopo l’espulsione di Freuler al 18’. Al ritorno a Valdebebas servirà un’impresa ...Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite in programma per l'andata degli ottavi di finale oggi, mercoledì 24 febbraio.