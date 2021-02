“C’è bisogno di lei”: un importante politico difende Barbara D’Urso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il programma di Barbara D’Urso “Live – Nonèladurso” probabilmente chiuderà i battenti con qualche settimana di anticipo. Un politico è intervenuto per difendere la trasmissione. È di ieri la notizia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il programma di“Live – Nonèladurso” probabilmente chiuderà i battenti con qualche settimana di anticipo. Unè intervenuto perre la trasmissione. È di ieri la notizia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

DPCgov : Per tutelare la vita, il territorio e l'ambiente c'è bisogno di una grande squadra?? ??#24febbraio 1992 con la legge… - borghi_claudio : Ma che bisogno c'è di cancellare i post? La votazione a favore del MES è stata già più che sufficiente. - makkox : - ha detto resilienza! - ma non fa niente, non fa niente. ha premesso 'come si dice oggi' - aoh, ieri su twitter lo… - edoardo_go : RT @ppiersante: Zaia, Bonaccini, Fedriga. Avevamo già un robusto strato di teste di cazzo a livello nazionale, che bisogno c’era di essere… - AvvPaoletto : @NinaRicci_us @sirenasong1 @rambonesco @kat_prima E che soddisfi ogni loro piacere??? Anche una fettina di culo? Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è bisogno Globale Sensore di Coppia e Sensore Hall Mercato Con la Crescita Economica, Concorrenti Commerciali, Opportunità di Valutazione e delle Cinque Forze di Analisi Entro il 2026. - Genovagay Genova Gay