Catania brutto e senza gol e la Paganese fa un passo avanti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il gol è quel particolare che fa sempre la differenza, quando lo subisci e quando lo fai. Allo Stadio Marcello Torre, il recupero della 20° giornata del Girone C di Serie C Paganese-Catania, gara rinviata già due volte a causa delle poco favorevoli condizioni meteorologiche, è stato davvero deludente e privo di emozioni. Uno 0-0 che serve più alla Paganese che al Catania. Agli etnei non riesce l'operazione aggancio Catanzaro al quarto posto. Primo tempo davvero brutto degli etnei poi usciti meglio nell'ultimo quarto d'ora. Nella ripresa, netto calo di intensità e 0-0 che è sembrato appagare entrambe. Partita tattica, con due squadre, più abili nel coprire gli spazi che non nell'offendere. Ne è uscita una sfida a basso ritmo con pochissime emozioni.

