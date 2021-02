Bergamo | telecamera nascosta nel bagno degli insegnanti Maestro e sindaco confessa | “Gioco erotico con una collega”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) La scoperta l’ha fatta una maestra della scuola elementare di Albano Sant’Alessandro, 8mila anime in provincia di. Mentre era sul wc nel, durante l’intervallo di venerdì 19 febbraio, si è accorta che dentro il contenitore della carta igienica c’era qualcosa di sospetto. E dopo averlo aperto, la scoperta è stata inquietante. Come riporta il Corriere della Sera, attaccata con dello scotch c’era infattiuna microgrande come una chiavetta Usb. Una scoperta che la maestra ha riferito alla dirigente scolastica, che ha a sua volta avvertito le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti per verificare che non ci fossero altreed è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di ...