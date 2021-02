Benevento | Foggia | «Napoli in crisi? Sarebbe un grande errore pensarlo»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pasquale, direttore sportivo del, parla in vista del derby in campionato contro il: le sue dichiarazioni Pasquale, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del derby con il. «All’andata facemmo unagara decisa da Insigne. Dobbiamo stare attenti, una semplice disattenzione può essere fatale. Se pensiamo che ilfaremmo un. Ilva rispettato, è una grandissima squadra. Come tutte le squadre può avere periodi negativi, ma bisogna anche capire i motivi che sono chi è all’interno conosce. A volte ci si sofferma sugli infortuni, ma nelle varie realtà bisogna ampliare ...

Pasquale, direttore sportivo del, parla in vista del derby in campionato contro il Napoli: le sue ...Ecco le foto: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIds.: "All'andata gara decisa da Insigne, serve attenzione Napoli fortissimo" Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, parla in vista del derby in campionato contro il Napoli: le sue dichiarazioni ...