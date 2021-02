Attacco in Congo, Di Maio: “Vile agguato”. Chiesta al Pam e all’Onu l’apertura di un’indagine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri sera sono arrivati in Italia i feretri dell’ambasciatore Luca Anattasio, 43 anni, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, 30, morti nell’Attacco in Congo mentre partecipavano alla missione di peacekeeping Monusco. “È stato straziante accogliere le salme dei nostri due connazionali – ha detto alla Camera il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – il Vile agguato ha stroncato le loro giovani vite e ha sconvolto quelle dei loro cari”. “Abbiamo formalmente chiesto al Pam (Programma alimentare mondiale) e all’Onu – ha proseguito il ministro – l’apertura di un’inChiesta che chiarisca l’accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di queste decisioni”. Anattasio e Iacovacci, infatti, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ieri sera sono arrivati in Italia i feretri dell’ambasciatore Luca Anattasio, 43 anni, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, 30, morti nell’inmentre partecipavano alla missione di peacekeeping Monusco. “È stato straziante accogliere le salme dei nostri due connazionali – ha detto alla Camera il ministro degli Esteri, Luigi Di– ilha stroncato le loro giovani vite e ha sconvolto quelle dei loro cari”. “Abbiamo formalmente chiesto al Pam (Programma alimentare mondiale) e– ha proseguito il ministro –di un’inche chiarisca l’accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo di sicurezza utilizzato e in capo a chi fossero le responsabilità di queste decisioni”. Anattasio e Iacovacci, infatti, ...

