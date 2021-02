Atalanta, il muro (in 10) resiste fino all’86’: il Real passa con Mendy (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla fine la vince il Real Madrid. L’andata degli ottavi di Champions League al Gewiss Stadium va ai madrileni, che la sbloccano all’86 con un bel tiro preciso da fuori area di Mendy. Partita indirizzata nel primo tempo con l’espulsione generosa rimediata da Freuler dopo appena 17? per aver fermato Mendy lanciato a rete. Come se non bastasse a rendere difficile la serata dei bergamaschi, al 30? esce anche Zapata per infortunio. Sconfitta beffa per la Dea, che nonostante l’uomo in meno ha retto bene l’urto dei galacticos, salvo poi cadere solo sul finire della partita. Risultato che rende il ritorno a Valdebebas, e il conseguente passaggio, difficile, ma non impossibile viste le imprese a cui9 ha abituato la squadra di Gasperini. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla fine la vince ilMadrid. L’andata degli ottavi di Champions League al Gewiss Stadium va ai madrileni, che la sbloccano all’86 con un bel tiro preciso da fuori area di. Partita indirizzata nel primo tempo con l’espulsione generosa rimediata da Freuler dopo appena 17? per aver fermatolanciato a rete. Come se non bastasse a rendere difficile la serata dei bergamaschi, al 30? esce anche Zapata per infortunio. Sconfitta beffa per la Dea, che nonostante l’uomo in meno ha retto bene l’urto dei galacticos, salvo poi cadere solo sul finire della partita. Risultato che rende il ritorno a Valdebebas, e il conseguenteggio, difficile, ma non impossibile viste le imprese a cui9 ha abituato la squadra di Gasperini. Foto: TwitterMadrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

