Marathonbet_IT : L'#Atalanta sogna l'impresa con il #RealMadrid: #Ilicic, #Zapata e #Muriel pronti al colpaccio, dalle 21.00. Voi ci… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Atalanta, da Ilicic a Gosens: gli stipendi 2020/21: Stipendi Atalanta 2020 2021 – Sta v… - FcInterNewsit : Atalanta, Romero: 'Ilicic al livello di Lukaku, se giocasse all'Inter o alla Juve sarebbe il miglior giocatore dell… - clikservernet : Romero: “La scelta dell’Atalanta la migliore che potessi fare. Ilicic? Fosse in una big sarebbe il migliore” - Noovyis : (Romero: “La scelta dell’Atalanta la migliore che potessi fare. Ilicic? Fosse in una big sarebbe il migliore”) Pla… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Ilicic

... Zapata e Muriel , in formissima, sono in vantaggio su. Tante assenze per Zidane : sono out ...- Real Madrid, diretta dalle 21 Probabili formazioni: Gollini; Toloi, Romero, ...... quando aveva come 'assistenti'e il Papu Gomez, ora rimpiazzato da Pessina. In ogni caso, l'casca bene: basterebbe ricordare che solo in campionato Muriel (14) e Zapata (9) hanno ...Intervistato da El Pais in vista della sfida di stasera contro il Real Madrid, il difensore dell'Atalanta Cristian Romero ha speso parole importanti per il compagno di squadra Josip ...Il difensore argentino, arrivato in prestito biennale dalla Juventus, ha svelato qualche aneddoto a El Pais “E’ il match più bello della mia carriera. Ma per battere il Real dovremo dare molto di più ...