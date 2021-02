Anticipazioni Uomini e Donne del 24/02/21: arriva una “scelta” inaspettata! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anticipazione clamorosa, dal sito ilvicolodellenews. Dalla registrazione della puntata di Uomini e Donne la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Roberta ha dichiarato di essere innamorata e per questo è giusto vivere la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Riccardo emozionato ed in lacrime ammette i suoi sentimenti e di voler intraprendere una relazione come si deve. I due hanno ballano al centro dello studio con in sottofondo la canzone di Deddy di Amici “Il cielo contromano” e sono scesi anche i petali. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anticipazione clamorosa, dal sito ilvicolodellenews. Dalla registrazione della puntata diladi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Roberta ha dichiarato di essere innamorata e per questo è giusto vivere la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Riccardo emozionato ed in lacrime ammette i suoi sentimenti e di voler intraprendere una relazione come si deve. I due hanno ballano al centro dello studio con in sottofondo la canzone di Deddy di Amici “Il cielo contromano” e sono scesi anche i petali. L'articolo proviene da Isa e Chia.

VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne: la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua « Il Vicolo delle News… - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 24 febbraio: alta tensione in studio, Riccardo e Roberta al bivio - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua assenti? - Notiziedi_it : Uomini e donne oggi, anticipazioni e puntata in diretta streaming con Video Witty TV | 24 febbraio 2021 - infoitcultura : Uomini e donne: anticipazioni oggi 24 febbraio. Una sorpresa per Gemma -