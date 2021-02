Allarme dei sindacati: negli ospedali marchigiani un ginecologo su quattro è obiettore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ANCONA – Nelle Marche il 73% dei ginecologi ospedalieri è obiettore, praticamente uno su quattro. Sono dati della Regione elaborati dai sindacati (Cgil, Cisl e Uil) che denunciano le difficoltà delle donne marchigiane ad abortire. “Tanto che- spiegano in una nota le organizzazioni sindacali regionali- una donna circa su dieci deve andare fuori regione per abortire”. Nel 2019 le interruzioni volontarie di gravidanza sono state 1.450: 447 in provincia di Ancona (170 all’ospedale di Senigallia, 42 a Jesi, 27 a Fabriano, 30 al Salesi di Ancona, e 178 in Case di Cura), 300 a Pesaro Urbino (122 ad Urbino, 136 a Pesaro e 42 a Fano), 358 a Macerata (105 a Civitanova Marche e 253 a Macerata), zero a Fermo e 345 ad Ascoli Piceno (129 a San Benedetto del Tronto e 216 ad Ascoli Piceno). Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ANCONA – Nelle Marche il 73% dei ginecologi ospedalieri è obiettore, praticamente uno su quattro. Sono dati della Regione elaborati dai sindacati (Cgil, Cisl e Uil) che denunciano le difficoltà delle donne marchigiane ad abortire. “Tanto che- spiegano in una nota le organizzazioni sindacali regionali- una donna circa su dieci deve andare fuori regione per abortire”. Nel 2019 le interruzioni volontarie di gravidanza sono state 1.450: 447 in provincia di Ancona (170 all’ospedale di Senigallia, 42 a Jesi, 27 a Fabriano, 30 al Salesi di Ancona, e 178 in Case di Cura), 300 a Pesaro Urbino (122 ad Urbino, 136 a Pesaro e 42 a Fano), 358 a Macerata (105 a Civitanova Marche e 253 a Macerata), zero a Fermo e 345 ad Ascoli Piceno (129 a San Benedetto del Tronto e 216 ad Ascoli Piceno).

