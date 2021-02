Vaccini Covid, dalla Scozia dati «spettacolari» su Pfizer e AstraZeneca (anche dopo una sola dose) (Di martedì 23 febbraio 2021) I dati di uno studio (in fase di revisione) condotto sull’intera popolazione scozzese che ha ottenuto la prima dose dei Vaccini Pfizer e AstraZeneca: efficacia altissima in tutte le fasce d’età, e elevata capacità di bloccare anche la trasmissione del virus Leggi su corriere (Di martedì 23 febbraio 2021) Idi uno studio (in fase di revisione) condotto sull’intera popolazione scozzese che ha ottenuto la primadei: efficacia altissima in tutte le fasce d’età, e elevata capacità di bloccarela trasmissione del virus

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Vaccini anche per i rari leoni in India, minacciati dal cimurro Anche per i rari leoni asiatici che vivono ormai solo nella foresta di Gir, nello stato indiano del Gujarat, è tempo di vaccini. Ma non contro il covid, bensì contro il cimurro, una malattia infettiva tipica fra i canidi, ma che colpisce anche altre specie fra cui i grandi felini, e che ha ucciso già 11 leoni, ...

Covid: Johnson apre a passaporto vaccinale, valuta come ...sul modello del green pass israeliano per facilitare l'accesso di persone già immunizzate dal Covid ... mentre nel Paese l'accelerazione della campagna sui vaccini ha portato già ad oltre 18 milioni le ...

Vaccini anti-Covid, Esercito e Protezione civile: accelerare la logistica Il Sole 24 ORE Dal 18 febbraio 4.987 anziani bresciani vaccinati Sono stati 4.190 gli anziani che ieri hanno ricevuto in Lombardia la prima dose di vaccino anti-covid nell'ambito della fase '1 ter'...

Vaccini: Draghi vuole produrli anche in Italia: il piano per uscire dalla crisi Il premier vorrebbe aumentare la produzione di vaccini anche attraverso un impegno diretto dell’industria farmaceutica in Italia ...

