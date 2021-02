Svelato il ruolo di Tim dietro Dazn nella guerra per i diritti tv (Di martedì 23 febbraio 2021) Continua la battaglia per l’assegnazione dei diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A per il prossimo triennio. Secondo quanto riportato da Bloomberg, alla partita sta partecipando insieme a Dazn anche Telecom Italia. L’esclusiva, firmata da Daniele Lepido, infatti, ha rivelato che Tim sarebbe pronta a sostenere Dazn facendosi carico del 40% del corrispettivo annuale aggregato dovuto alla Lega Serie A, per un importo di circa 340 milioni di euro all’anno. Si ignorano le ragioni per cui l’accordo sarebbe stato finora tenuto segreto e sia stato più volte smentito. I timori di rilievi sul fronte antitrust potrebbero essere fra i motivi per cui l’alleanza non sarebbe stata dichiarata. Il tandem infatti risulterebbe particolarmente strategico non solo per Dazn ma anche per la stessa Tim, interessata a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) Continua la battaglia per l’assegnazione deitelevisivi del campionato di calcio di Serie A per il prossimo triennio. Secondo quanto riportato da Bloomberg, alla partita sta partecipando insieme aanche Telecom Italia. L’esclusiva, firmata da Daniele Lepido, infatti, ha rivelato che Tim sarebbe pronta a sostenerefacendosi carico del 40% del corrispettivo annuale aggregato dovuto alla Lega Serie A, per un importo di circa 340 milioni di euro all’anno. Si ignorano le ragioni per cui l’accordo sarebbe stato finora tenuto segreto e sia stato più volte smentito. I timori di rilievi sul fronte antitrust potrebbero essere fra i motivi per cui l’alleanza non sarebbe stata dichiarata. Il tandem infatti risulterebbe particolarmente strategico non solo perma anche per la stessa Tim, interessata a ...

