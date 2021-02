Sora (Frosinone) – GdF scopre maxi frode su prodotti petroliferi per oltre 100 milioni

AyseArkas : Alatri Anagni Anzio Aquino Ardea Arpino Bolsena Cassino Castel Gandolfo Civita Castellana Civitavecchia Cori Ferent… - Linchiesta_news : Guardia di Finanza Frosinone, a Sora evasione sui carburanti per autotrazione: in 3 deferiti alla Procura - espressione24 : Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Fro… - eli_grandi : RT @LeeMorThe: Morto schiacciato da un rullo di carta a 25 anni a Sora - PaoneFlavia : RT @LeeMorThe: Morto schiacciato da un rullo di carta a 25 anni a Sora -

Ultime Notizie dalla rete : Sora Frosinone

ciociariaoggi.it

... così come accade quotidianamente a tanti animali vaganti, cani, gatti, volpi, istrici, e molti altri animali selvatici delle cui carcasse la superstrada- Ferentino ma anche quella per Cassino ...- Maxi frode su prodotti petroliferi per 100mln di euro ( clicca qui )." Fila interminabile al drive in per fare il tampone Covid ( clicca qui ). Torrice " Scambia un anziano per il ...Nell’ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato un articolato sistem ...Ecco le notizie più lette della giornata di ieri. Frosinone – Maxi frode su prodotti petroliferi per 100mln di euro (clicca qui). Sora – Fila interminabile al drive in per ...