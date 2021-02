Scampata alla spagnola e due guerre «Covid, non vedo l’ora di vaccinarmi» (Di martedì 23 febbraio 2021) Compie oggi, 23 febbraio, 103 anni Maria Mora, di Villa di Serio. Il marito morto per un incidente stradale: ha cresciuto 5 figli da sola. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 23 febbraio 2021) Compie oggi, 23 febbraio, 103 anni Maria Mora, di Villa di Serio. Il marito morto per un incidente stradale: ha cresciuto 5 figli da sola.

Ultime Notizie dalla rete : Scampata alla Il delirio degli odiatori contro Liliana Segre che si vaccina: parte l'esposto alla procura La 90enne senatrice a vita, scampata ai campi di sterminio nazisti, è molto legata alla città di Pesaro, di cui è cittadina onoraria, e dove ha conosciuto suo marito da giovane. Una città che le è ...

Papa Francesco visita a sorpresa una sopravvissuta alla Shoah Nell'articolo la sofferta vita di Edith Bruk veniva raccontata di pari passo con il suo destino di scampata all'Olocausto. Il Papa visita sopravvissuta alla Shoah, l'intervista Il Papa ne era rimasto ...

Papa Francesco è andato a casa di Edith Bruck, poetessa scampata alla Shoah askanews Rende, spara contro la compagna: arrestato agente penitenziario Un proiettile calibro 9 conficcato nel soffitto. E un assistente della Polizia penitenziaria disarmato con la forza dai fratelli della compagna, forse destinataria della pallottola finita, per fortuna ...

Indagati gli odiatori “social” della senatrice Segre: ecco tutti i reati L’aggravante di discriminazione di odio etnico o razziale e incitamento all'odio sono i profili più gravi che pendono su chi ha insultato la 90esnne senatrice Liliana Segre. Ma la repressione penale n ...

