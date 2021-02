Non solo l’Inter, la famiglia Zhang vuole vendere anche lo Jiangsu (Di martedì 23 febbraio 2021) La famiglia Zhang, proprietaria del gruppo Suning, non vuole vendere soltanto l’Inter (o una parte di essa) ma anche lo Jiangsu. A riportare la notizia è la testata cinese Titan Sport, che spiega l’intenzione di cedere il club che si è laureato campione di Cina nell’ultimo campionato, anche a prezzi molto bassi. Questa decisione si motiva con le decisioni del governo locale, che hanno causato un forte disimpegno di capitali da parte dei vari gruppi proprietari. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) La, proprietaria del gruppo Suning, nonsoltanto(o una parte di essa) malo. A riportare la notizia è la testata cinese Titan Sport, che spiega l’intenzione di cedere il club che si è laureato campione di Cina nell’ultimo campionato,a prezzi molto bassi. Questa decisione si motiva con le decisioni del governo locale, che hanno causato un forte disimpegno di capitali da parte dei vari gruppi proprietari. L'articolo ilNapolista.

borghi_claudio : MA... MA... MA... Che fa Visco? Non crede nell'irreversibilità dell'Euro? Ma come? Euro può durare solo se zona eu… - LinoGuanciale : Come non pensare a questi versi 'E ti sembra di andar lontano Lei ti guarda con un sorriso Non credevi che il parad… - RobTallei : In Italia attualmente è stato somministrato solo il 16,6% delle dosi ricevute da AstraZeneca (fonte @SkyTG24). Quin… - cili_anisa : RT @RosyOrlandoQ: #tzvip Dayane ieri sera (parole sue) 'io giuro su mia figlia che non mi interessa vincere il Gf' LA notte con Samantha… - Mrgtpwk : @97SBODYART Io personalmente non sto santificando nessuno, è solo che sta prendendo merda da tutte le parti per una… -