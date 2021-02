“Mi hanno operata | è stato doloroso” La ‘regina’ di Uomini e Donne ha superato anche questa

Leggi su tuttivip

(Di martedì 23 febbraio 2021) La mente che si cela dietro le quinte di programmi dall’inaudito successo, come, Amici e Temptation Island, non sarà disponibile per un po’ di tempo. Raffaella Mennoia, la nota autrice, braccio destro di Maria De Filippi nella costruzione degli intrecci narrativi delle trasmissioni condotte da quest’ultima, è di nuovo stata ricoverata. Non è la prima volta che Raffaella Mennoia si trova a percorrere le corsie degli ospedali. La ex postina di C’è posta per te ha confermato di aver avuto degli ulteriori problemi di salute, che interromperanno il suo lavoro per qualche tempo. Nonostante sia stata lei a comunicarlo via social, non si è espressa ulteriormente circa le problematiche da fronteggiare. Proprio su Instagram, infatti, l’autrice ha informato i propri follower di aver trascorso gli ultimi 4 giorni in ospedale, a causa di ...