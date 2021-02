Luca Zingaretti saluta (per ora) Montalbano con ‘Il metodo Catalanotti’ (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Nel 1999 il debutto, nel 2021 l’arrivederci. Vent’anni di “Il commissario Montalbano sono”, la celebre frase del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri, si concludono, almeno per ora, con l’ultimo dei tre episodi della nuova serie intitolato ‘Il metodo Catalanotti’, che andrà in onda l’8 marzo alle 21.25 su Rai1. I primi due, ‘Salvo amato, Livia mia’ e ‘La rete di protezione’, sono stati trasmessi lo scorso anno. Il sipario calerà sull’amatissimo personaggio con ‘Riccardino’, il libro postumo di Camilleri, la cui produzione non è ancora in programma. ANTICIPAZIONI ULTIMO APPUNTAMENTO CON MONTALBANO Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Nel 1999 il debutto, nel 2021 l’arrivederci. Vent’anni di “Il commissario Montalbano sono”, la celebre frase del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri, si concludono, almeno per ora, con l’ultimo dei tre episodi della nuova serie intitolato ‘Il metodo Catalanotti’, che andrà in onda l’8 marzo alle 21.25 su Rai1. I primi due, ‘Salvo amato, Livia mia’ e ‘La rete di protezione’, sono stati trasmessi lo scorso anno. Il sipario calerà sull’amatissimo personaggio con ‘Riccardino’, il libro postumo di Camilleri, la cui produzione non è ancora in programma. ANTICIPAZIONI ULTIMO APPUNTAMENTO CON MONTALBANO

