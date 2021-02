Le strategie di Draghi sull’economia green e blue delle imprese (Di martedì 23 febbraio 2021) “America’s better future. No carbon and no blackouts”, è il titolo dell’inchiesta di copertina di “The Economist” sui temi dell’energia pulita e affidabile e sulla scelta della presidenza Biden di avviare un ambizioso tentativo di affrontare il cambiamento climatico. Finalmente. Nel momento in cui lo slogan di sintesi della nuova politica Usa è “America is back” al posto dell’arrogante e conflittuale “Maga” (“Make America Great Again”) dell’era Trump e quel “back” ha subito indicato il ritorno agli accordi di Parigi sulla sostenibilità, ecco che si ripropongono sistematicamente, sulla scena internazionale, i grandi temi dell’ambiente e dell’abbattimento degli squilibri economici e sociali. L’eco del nuovo corso sta anche nella concordanza dei discorsi tra il presidente Usa Joe Biden, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e la Cancelliera tedesca Angela ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) “America’s better future. No carbon and no blackouts”, è il titolo dell’inchiesta di copertina di “The Economist” sui temi dell’energia pulita e affidabile e sulla scelta della presidenza Biden di avviare un ambizioso tentativo di affrontare il cambiamento climatico. Finalmente. Nel momento in cui lo slogan di sintesi della nuova politica Usa è “America is back” al posto dell’arrogante e conflittuale “Maga” (“Make America Great Again”) dell’era Trump e quel “back” ha subito indicato il ritorno agli accordi di Parigi sulla sostenibilità, ecco che si ripropongono sistematicamente, sulla scena internazionale, i grandi temi dell’ambiente e dell’abbattimento degli squilibri economici e sociali. L’eco del nuovo corso sta anche nella concordanza dei discorsi tra il presidente Usa Joe Biden, il presidente del Consiglio italiano Marioe la Cancelliera tedesca Angela ...

