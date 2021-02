Lazio-Bayern 1-4 | Capello a Inzaghi | “Simone devi essere obbiettivo”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non si possono vincere partite quando subisci quattro reti e tre te le fai da solo“. È questa l’analisi post partita del tecnico della, che ha scaturito la risposta di Fabiodurante il collegamento con Sky Sport, in merito alla sconfitta per 1-4 in Champions contro ilMonaco. L’ex allenatore, ora opinionista a Sky, si è rivolto al tecnico biancoceleste dicendogli: “, però. Reina ha fatto tre parate decisive…“. Pronta la risposta dia chiarire il concetto: “Nessuno è qui a dire che ilnon ha meritato di vincere la partita. Ma gli episodi hanno indirizzato la partita“. SportFace.

Commenta per primo Pepe Reina, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky d opo il ko contro il: 'La loro pressione è stata fatta bene, noi abbiamo sbagliato tecnicamente e tatticamente e quando fai errori così ti puniscono a ...Tedeschi dominano all'Olimpico, qualificazione già decisatravolta dalMonaco, che vince 4 - 1 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e ipoteca la qualificazione ai quarti. I tedeschi, campioni d'Europa in carica, ..."Il Bayern ti fa giocare al limite, la Lazio ha sbagliato molto per il pressing del Bayern. E quando non hai abitudine a questi ritmi sbagli tanto. Loro tutto quello che fanno lo fanno con senso. Il r ...Inzaghi a Sky ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Bayern: "Volevamo giocarci la partita, ma l’abbiamo sentita troppo e siamo stati contratti. I gol li dovevano fare ...