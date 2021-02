I Simpson – Nuova voce per il Dr. Hibbert per scandalo whitewashing (Di martedì 23 febbraio 2021) I Simpson hanno finalmente rifuso un altro personaggio non bianco che, fino a questo punto, era doppiato da un attore bianco. Molte famose serie di cartoni animati, tra cui Big Mouth, Bob’s Burgers, The Simpsons, Central Park e Family Guy sono prese di mira per aver permesso continuamente agli attori bianchi di dare la voce L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: E’ morto l’attore Flavio Bucci, l’omaggio Captain Marvel campione di incassi ai box office “Avengers Endgame”: capitolo finale Doris Day “fidanzata d’America” è morta Avenger: Endgame torna per battere il record di Avatar Il film Toy Story 4 è arrivato al cinema Leggi su webmagazine24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Ihanno finalmente rifuso un altro personaggio non bianco che, fino a questo punto, era doppiato da un attore bianco. Molte famose serie di cartoni animati, tra cui Big Mouth, Bob’s Burgers, Thes, Central Park e Family Guy sono prese di mira per aver permesso continuamente agli attori bianchi di dare laL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: E’ morto l’attore Flavio Bucci, l’omaggio Captain Marvel campione di incassi ai box office “Avengers Endgame”: capitolo finale Doris Day “fidanzata d’America” è morta Avenger: Endgame torna per battere il record di Avatar Il film Toy Story 4 è arrivato al cinema

