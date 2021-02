I ricordi dei sindaci | “Impreparati e confusi davanti a un dramma inimmaginabile”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 febbraio 2021) Come una Polaroid la memoria rimanda a distanza di un annocome immagini flash. Abbiamo chiesto ad alcunidi ripercorrere quella domenica 23 febbraio 2020 venne chiuso l’ospedale di Alzano Lombardo per un caso di Covid 19. Fu una giornata complessa, il centro di Bergamo così come molti paesi era calati nell’atmosfera del Carnevale. Alle 13 venne dato l’ordine di sospendere le sfilate, mentre in Prefettura si tenne un vertice d’urgenza e nella stessa sera tutti idella bergamasca furono convocati al Centro congressi Giovanni XXIII. Ecco gli appunti di quella giornata, il conto dei morti del mese di marzo e i momenti piùtici che ifurono chiamati a vivere nelle loro comunità. “Ricordo quell’assemblea convocata d’urgenza al Centro congressi Giovanni XXIII – racconta ...